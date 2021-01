Η Lidl Ελλάς πρώτη και στη μάχη κατά του πλαστικού

Για την εταιρεία με την υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία, που πρωτοστάτησε στην κατάργηση της σακούλας μίας χρήσης στην Ελλάδα, η «μάχη κατά του πλαστικού» διαμορφώνει ένα στοίχημα διαρκείας. Μια δέσμευση και έναν μόνιμο στόχο, τον οποίο μέσα από πρωτοβουλίες, καινοτομίες και δράσεις, η Lidl Ελλάς είναι αποφασισμένη πάντα να κερδίζει. Αποδεικνύοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, αποτελεί για την επιχείρηση μια υπόθεση για την οποία «μιλάει» με τα ίδια της τα έργα.

Η πολιτική της Lidl Ελλάς είναι πολυπαραμετρική και εκφράζεται μέσα από το στρατηγικό πρόγραμμα REset Plastic, μέσα από το οποίο δεσμεύεται, έως το 2025 να μειώσει κατά 20 % την κατανάλωση πλαστικών και να καταστήσει το 100 % των συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κατά το μέγιστο ανακυκλώσιμο. Πρόκειται για μία επιλογή όχι μόνο συμβολισμού, αλλά και ουσίας, που καθιστά σαφές ότι η Lidl διαθέτει το DNA των σύγχρονων οργανισμών που δίνουν έμφαση στο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Και δίνει με τις πρωτοβουλίες του μεγαλύτερη αξία στην ίδια την επιχείρηση.

Ακόμα και η επωνυμία της στρατηγικής δεν είναι τυχαία. Με τον όρο REset, επιδιώκει να τονίσει την αλλαγή και τον επαναπροσδιορισμό, ενώ με την ανάδειξη των δύο πρώτων γραμμάτων “RE” της ίδιας λέξης, να καταγράψει και τα πέντε βασικά πεδία δράσης της: REduce, REdesign, REcycle, REmove, REsearch.

Πως ερμηνεύουν όμως, και πως εφαρμόζουν στην πράξη οι άνθρωποι της Lidl, αυτό το πεντάπτυχο πρόγραμμα;

REduce (Μείωση): Αποφεύγουν τη χρήση πλαστικού όπου είναι εφικτό και βιώσιμο.

REdesign (Επανασχεδιασμός): Σχεδιάζουν τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους, ώστε να είναι ανακυκλώσιμα κατά τρόπο που να κλείνει ο κύκλος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Έχουν ήδη μειώσει το πλαστικό σε μεγάλο αριθμό συσκευασιών, αυξάνοντας παράλληλα την ανακυκλωσιμότητα ή εναλλακτικά χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο πλαστικό. Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση "Packaging Responsibly" ενισχύουν τη διαφάνεια προς τους καταναλωτές.

REcycle (Ανακύκλωση): Συλλέγουν, κάνουν διαλογή, ανακύκλωση και κλείνουν τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών.

REmove (Απομάκρυνση): Υποστηρίζουν, ευρύτερα και έμπρακτα την απομάκρυνση πλαστικού από το περιβάλλον. Σε συνεργασία με τους εταίρους τους, "Project Stop" και "One Earth - One Ocean e.V." συμβάλλουν σε δράσεις για θάλασσες και ποτάμια χωρίς πλαστικό, σε χώρες δραστηριότητας της Lidl και βέβαια και στην Ελλάδα.

REsearch (Έρευνα): Επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και ενημερώνουν για την ανακύκλωση και την προστασία των φυσικών πόρων. Άλλωστε ο όμιλος της Lidl έχει υπογράψει την Παγκόσμια Δέσμευση της Νέας Πλαστικής Οικονομίας του Ιδρύματος Ellen MacArthur, το οποίο αποτελεί ισχυρό αποτύπωμα του οράματός του για μια παγκόσμια λειτουργική κυκλική οικονομία.

Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος του REset Plastic, της διεθνούς στρατηγικής του Ομίλου Schwarz για το πλαστικό, στην οποία συμμετέχει και η Lidl Ελλάς. Για την εφαρμογή του, το ανθρώπινο δυναμικό της Lidl Ελλάς, πραγματοποίησε, υλοποιεί και σχεδιάζει μια σειρά από δράσεις ουσίας που καταδεικνύουν την προσήλωση της εταιρείας στο στόχο. Και καταγράφουν τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν με ρεαλισμό, πρακτικότητα αλλά και φαντασία και στα πέντε πεδία δράσης.

Ένα πρώτο τέτοιο παράδειγμα αφορά την εκστρατεία Plastic-free Santorini (που ανταποκρίνεται τόσο στο REcycle όσο και στο RΕmove), που αφορά την κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Σαντορίνης και της Lidl Ελλάς, με στόχο την ανακήρυξη της Σαντορίνης, ως νησιού με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, αλλά και διαχρονικό συμβολισμό, εκπέμποντας ένα παγκόσμιο μήνυμα βιώσιμης ανάπτυξης για το νησί αλλά και τη χώρα. Σε πρώτη φάση, η καμπάνια περιλάμβανε μια παραμετροποιημένη επικοινωνία περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Στη δεύτερη φάση πέρασε στην προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο νησί, καθώς και άμεσες παρεμβάσεις στις παραλίες, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, το οποίο έχει αναπτύξει συστηματική και εκτενή δράση για την προστασία ακτών σε όλη την Ελλάδα. Στις 25-27 του περασμένου Σεπτεμβρίου εκπρόσωποι της Lidl Ελλάς, μαζί με συνεργάτες και εθελοντές του Ιδρύματος, βρέθηκαν στη Σαντορίνη για να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ελληνικών ακτών. Πραγματοποίησαν υποβρύχιους καθαρισμούς σε συνεργασία με την τοπική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Dive In Action» στον Όρμο Αμμουδιού και στον βυθό της Περίσσας, ενώ ακολούθησαν παράκτιοι καθαρισμοί στις παραλίες Καμάρι, Μονόλιθος και Περίσσα.

Η συμμετοχή και η υποστήριξη της παράστασης «Τέσσερις Εποχές» στην Εθνική Λυρική Σκηνή, εντάσσεται στο πεδίο δράσης RΕsearch, μια και «ακουμπά» τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Lidl Ελλάς. Θέματα όπως η μείωση του πλαστικού, η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία ζωντανεύουν στη σκηνή με μοναδικό τρόπο. Η ιδέα της ανακύκλωσης βρίσκεται στον πυρήνα της δραματουργίας της παράστασης, στην οποία είδη μιας χρήσης, από πλαστικές σακούλες και μπουκάλια μέχρι πλαστικά καλαμάκια και γάντια, μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακά κοστούμια. Είναι η πρώτη φορά που μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου, συνεργάζεται με έναν εμβληματικό εθνικό φορέα, για να παράξουν μαζί πολιτισμό και να καλλιεργήσουν την οικολογική συνείδηση.

Ο σχεδιασμός της νέας οικολογικής συσκευασίας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της Lidl Ελλάς εντάσσεται στο πεδίο REdesign. Στην κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου για 20% λιγότερο πλαστικό έως το 2025, η Lidl Ελλάς μείωσε στα παραδοσιακά ελληνικά έτοιμα γεύματα «Chef Select» το πλαστικό του περιέκτη, καταργώντας ταυτόχρονα το πλαστικό καπάκι. Έτσι πέτυχε συνολική μείωση πλαστικού κατά 43,24% ανά συσκευασία.

Στις πρωτοβουλίες του πεδίου Remove, εντάσσεται η υποστήριξη του έργου αντιρρύπανσης και καθαρισμού του Θερμαϊκού Κόλπου, για το οποίο η εταιρεία κάλυψε μέρος των εξόδων για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού κόλπου από το ειδικά διαμορφωμένο αντιρρυπαντικό σκάφος "Αλκίππη" της North Aegean Slops Α.Ε.

Ο μαραθώνιος καινοτομίας SUP Free hackathon είναι η πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας “Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης” η οποία θα ξεδιπλωθεί σε λίγο καιρό και εντάσσεται στο πεδίο δράσης REsearch. Στόχος του είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία, προκειμένου να συμβάλλουν σε μια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης. Το εργαστήριο SUP Free Innovation Lab, το οποίο υποστηρίζεται από τη Lidl Ελλάς, έχει ως στόχο την προώθηση νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (disrupting technologies) σε θέματα αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free hackathon και, στη συνέχεια, έναν 5μηνο κύκλο υποστήριξης των λύσεων που θα προταθούν, ώστε οι πρωτότυπες εφαρμογές να μετασχηματιστούν σε παραγωγικές λύσεις.

Κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση του Reset Plastic, διαδραματίζουν και τα πρόσωπα. Έτσι, η Lidl Ελλάς υποστηρίζει την προσπάθεια 40 προσωπικοτήτων από το φάσμα της επιστήμης, του αθλητισμού, της τέχνης, των επιχειρήσεων και του κοινωφελούς χώρου, που θα λειτουργήσουν ως «πρεσβευτές» μιας επικοινωνιακής προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση μία «συμμαχίας» για ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης. Πρόκειται για μια δράση στο πλαίσιο του Research, με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», στην οποία η Lidl Ελλάς σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για έναν «απολογισμό» πραγματικά εντυπωσιακό. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι η Lidl Ελλάς δεν είναι «νέα» σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες ευθύνης που αφορούν τη χρήση του πλαστικού. Αντιλαμβανόμενη τις ολοένα και μεγαλύτερες επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον, έχει λάβει την απόφαση να αποσύρει, από τα τέλη του 2019, όλα τα πλαστικά μιας χρήσης (καλαμάκια, ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα και μπατονέτες) από τα καταστήματά της. Για την ακρίβεια ήταν και η πρώτη επιχείρηση οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα που προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση.

Είχε προηγηθεί και η απόφασή της, ένα χρόνο νωρίτερα, το 2018, να αποσύρει οριστικά τις πλαστικές σακούλες µιας χρήσης (των 4 λεπτών) από τα καταστήµατά της. Και τις οποίες αντικατέστησε µε τη νέα σακούλα πολλαπλών χρήσεων, η οποία αποτελείται κατά 80% από ανακυκλωμένα υλικά, είναι 100% ανακυκλώσιµη, ενώ δέχεται προϊόντα βάρους 10 κιλών.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, το 1999, η Lidl Ελλάς έθεσε υψηλούς στόχους για το περιβάλλον, πριν καν η νομοθεσία το επιβάλλει. Και όπως ήδη δείχνει αποφασιστικότητα της εμπλοκής της στο πρόγραμμα REset Plastic, θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί.