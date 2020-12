Εργαστείτε οπουδήποτε με το φορητό ποντίκι MX Anywhere 3 της Logitech

Η Logitech είναι μια εταιρία που σχεδιάζει προϊόντα που έχουν καθημερινή θέση στη ζωή των ανθρώπων, συνδέοντας τους με τις ψηφιακές εμπειρίες που τους ενδιαφέρουν. Πριν από περισσότερα από 35 χρόνια, η Logitech άρχισε να συνδέει τους χρήστες μέσω υπολογιστών και τώρα είναι μια εταιρεία πολλαπλών brand που σχεδιάζει προϊόντα που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά μέσω μουσικής, παιχνιδιών, βίντεο και υπολογιστών. Τα Brands που συμπεριλαμβάνει η Logitech είναι τα Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Streamlabs, Ultimate Ears, Jaybird and Blue Microphones.

Πρόσφατα η Logitech ανακοίνωσε τα νέα ασύρματα- φορητά ποντίκια MX Anywhere 3 και MX Anywhere 3 για Mac, ποντίκια χαμηλού προφίλ που έχουν σχεδιαστεί για προχωρημένους δημιουργούς, προγραμματιστές και όποιους αναζητούν απόδοση, φορητότητα και άνεση οπουδήποτε χρειάζεται να εργαστούν. Το ποντίκι είναι κατασκευασμένο για να παρακολουθεί την κίνηση σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, καθώς το μετακινείτε μαζί σας σε ποικίλους χώρους εργασίας γύρω από το σπίτι ή το γραφείο. Με τον τροχό MagSpeed ​​επόμενης γενιάς, το MX Anywhere 3 κάνει αθόρυβη κύλιση έως και 1.000 γραμμές ανά δευτερόλεπτο και επιπλέον κάνει αυτόματη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακριβείας και υπερταχείας λειτουργίας, προσφέροντάς σας την υψηλότερη ακρίβεια σε ένα συμπαγές ποντίκι.

Το MX Anywhere 3, η τελευταία προσθήκη στην premium οικογένεια προϊόντων MX, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη δημιουργία, την κατασκευή και την εκτέλεση με την ταχύτητα της σκέψης, ώστε να μπορείτε να κυριαρχήσετε ό, τι χρειάζεστε >>, δήλωσε η Delphine Donne-Crock, γενικός διευθυντής της δημιουργικότητας και παραγωγικότητας στη Logitech. <<Σχεδιασμένο για να βελτιώνει τη ροή εργασίας σας οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε πρέπει να είστε παραγωγικοί, το MX Anywhere 3 είναι άνετο και ταιριάζει καλά σε μικρότερα μεγέθη χεριών.>>

Το MX Anywhere 3 συνδέεται ασύρματα έως και 10 μέτρα μακριά και διαθέτει λειτουργία γρήγορης φόρτισης μέσω καλωδίου USB-C, η μπαταρία του διαρκεί για έως και 70 ημέρες με πλήρη φόρτιση και η γρήγορη φόρτιση ενός λεπτού σας παρέχει ισχύ για τρεις ώρες. Συνδέστε έως και τρεις συσκευές μέσω Bluetooth® ασύρματης τεχνολογίας ή του συμπεριλαμβανόμενου Unifying™ dongle USB και κάντε εναλλαγή μεταξύ τους με το πάτημα ενός κουμπιού.

Προσαρμόστε το MX Anywhere 3, με το λογισμικό Logitech Options, για τη συγκεκριμένη ροή εργασίας σας, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε ταχύτερα με προκαθορισμένα προφίλ για συγκεκριμένες εφαρμογές. Συνδυάστε το MX Anywhere 3 με πληκτρολόγιο MX Keys για τον ιδανικό συνδυασμό, ώστε να μπορείτε πραγματικά να κυριαρχήσετε σε όλα όσα χρειάζεστε.

Το MX Anywhere 3 λειτουργεί με Windows®, macOS, iPadOS, ChromeOS και Linux. Το MX Anywhere 3 για Mac έχει βελτιστοποιηθεί για macOS, είναι συμβατό με iPad και περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C για Mac.