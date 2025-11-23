Ζελένσκι: Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο του Τραμπ «μας ακούει» (vid)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η Ουκρανία συμμετέχει σε διάλογο με Αμερικανούς εκπροσώπους και επισήμανε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το επιτελείο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Ελβετία. Οι ομάδες θα εργαστούν πρακτικά μέχρι αργά το βράδυ και θα υπάρξουν περαιτέρω αναφορές», είπε ο Ζελένσκι στην βραδινή του τηλεοπτική ομιλία.

«Είναι σημαντικό ότι υπάρχει διάλογος με Αμερικανούς εκπροσώπους και ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το επιτελείο του προέδρου Τραμπ μας ακούει».

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθειά τους, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας είχαν εκφράσει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική υποστήριξη.