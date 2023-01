Ζελένσκι στο Νταβός: Ζήτησε ταχύτερες αποφάσεις κατά της ρωσικής επιθετικότητας

Έκκληση προς τους ηγέτες της διεθνής κοινότητας να λαμβάνουν ταχύτερες αποφάσεις για την καταπολέμηση της ρωσικής επιθετικότητας, απηύθυνε στο Νταβός, μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η τυραννία προχωρά γρηγορότερα από τις δημοκρατίες», είπε στην ομιλία του, μέσω βιντεοσύνδεσης, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. «Η κινητοποίηση του κόσμου πρέπει να γίνει γρηγορότερα από την επόμενη στρατιωτική κινητοποίηση του κοινού εχθρού μας», επέμεινε.

«Η Ρωσία χρειάστηκε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει τον πόλεμο. Ο κόσμος χρειάστηκε ημέρες για να αντιδράσει, (επιβάλλοντας) τις πρώτες κυρώσεις», σχολίασε, υπενθυμίζοντας επίσης ότι στο παρελθόν κάποιοι «δίσταζαν» να αντιδράσουν στις «αδίστακτες» ενέργειες της Μόσχας, όπως για παράδειγμα στην προσάρτηση της Κριμαίας.

«Οι γρήγορες κινήσεις φέρνουν αποτελέσματα, όπως συνέβη με τα σιτηρά και την ενέργεια», συμπλήρωσε.

«Είναι πραγματικά δύσκολο, αλλά είμαστε και δυνατοί μέσα στο έθνος... Είμαστε ενωμένοι, είμαστε οργανωμένοι, γιατί έχουμε κίνητρα. Δεν ήμασταν εμείς που ξεκινήσαμε τον πόλεμο, αλλά εμείς θα πρέπει να τον τερματίσουμε» τόνισε και πρόσθεσε πως η συνεχής βοήθεια θα διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα πετύχει σε αυτόν τον πόλεμο.

Συνεχίζοντας είπε πως «η Ουκρανία μαζί με τους συμμάχους της αντιστέκονται για σχεδόν ένα χρόνο» και υπογράμμισε πως «η Ρωσία εξάγει την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο, την ώρα που η Ουκρανία παρουσιάζει ένα σχέδιο δέκα σημείων για τη λήξη του πολέμου».

