Ζελένσκι σε Ντε Κρο: Εκτιμώ ότι η στήριξη της Ουκρανίας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ

Με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο συνομίλησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο ενημέρωσε, όπως αναφέρει, για τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας και τη συνεχιζόμενη ανάγκη να ενισχυθεί η «αεροπορική ασπίδα» της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη το Βέλγιο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, προσθέτοντας την εκτίμηση ότι «η στήριξη της Ουκρανίας και του Διεθνούς Δικαίου είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του».

Οι δύο αρχηγοί συζήτησαν επίσης, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, την ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας στην ΕΕ, τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και τον συντονισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βοήθειας προς τη χώρα του, αλλά και την έγκριση της οικονομικής βοήθειας της ΕΕ.

Αναλυτικά, η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Μίλησα με τον Πρωθυπουργό Αλεξάντερ Ντε Κρο για να συγχαρώ το Βέλγιο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Εκτιμώ ότι η στήριξη της Ουκρανίας και του Διεθνούς Δικαίου είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του.

Εκτιμούμε την απόφαση του Δεκεμβρίου για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της Ουκρανίας με την ΕΕ και αναμένουμε ότι με την υποστήριξη του Βελγίου, η χώρα μας θα σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την υλοποίηση περαιτέρω επίσημων βημάτων σε αυτή την πορεία.

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό Ντε Κρόο για τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας και τη συνεχιζόμενη ανάγκη μας να ενισχύσουμε την αεροπορική ασπίδα της Ουκρανίας. Συζητήσαμε τη διμερή αμυντική μας συνεργασία καθώς και τον συντονισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βοήθειας.

Συζητήσαμε επίσης τη σημασία της έγκρισης της οικονομικής βοήθειας της ΕΕ ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τη συνέχιση της εφαρμογής της Φόρμουλας Ειρήνης της Ουκρανίας».

I spoke with Prime Minister @AlexanderDeCroo to congratulate Belgium on assuming the Presidency of the Council of the EU. I appreciate that support for Ukraine and international law is among its priorities.



We appreciate the December decision to open Ukraine's EU accession… pic.twitter.com/miacUjGDz9