Ζελένσκι: Πρέπει να καταστραφεί η ρωσική αεροπορία - Χρειαζόμαστε τα κατάλληλα όπλα

Έκκληση στη Δύση για προμήθεια περισσότερων όπλων έκανε σε μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι «όσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία σε μια δίκαιη ειρήνη»

«Η ρωσική πολεμική αεροπορία πρέπει να καταστραφεί όπου βρίσκεται, χρησιμοποιώντας όλα τα αποτελεσματικά μέσα. Το χτύπημα στα ρωσικά αεροδρόμια είναι επίσης απολύτως δικαιολογημένο. Χρειαζόμαστε μια κοινή απόφαση ασφάλειας με τους εταίρους μας», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Σήμερα, έπειτα από ρωσική βομβιστική επίθεση, μέρος του Χάρκοβο έμεινε χωρίς ρεύμα, με αποτέλεσμα να σταματήσει το μετρό και οι ηλεκτρικές συγκοινωνίες. Δυστυχώς, δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα άτομο σκοτώθηκε. Το Χάρκοβο υποφέρει καθημερινά από τη ρωσική τρομοκρατία.

Η ρωσική πολεμική αεροπορία πρέπει να καταστραφεί όπου βρίσκεται, χρησιμοποιώντας όλα τα αποτελεσματικά μέσα. Το χτύπημα στα ρωσικά αεροδρόμια είναι επίσης απολύτως δικαιολογημένο. Χρειαζόμαστε μια κοινή απόφαση ασφάλειας με τους εταίρους μας.

Η πρόσφατη άδεια για χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος κοντά στα σύνορα μας επέτρεψε να καταστρέψουμε μέρος του τρομοκρατικού δυναμικού της Ρωσίας. Αλλά μόνο μέρος. Πρέπει να προστατεύσουμε πλήρως τους ανθρώπους και τις ζωές από τον ρωσικό τρόμο. Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας και κατάλληλα όπλα για τους Ουκρανούς. Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση με τους εταίρους μας, κάνοντας τα πάντα για να επισπεύσουμε αυτή την απόφαση.

Οι επόμενες εβδομάδες πρέπει να είναι τόσο παραγωγικές για την Ουκρανία όσο και οι πρόσφατες. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει αποφάσεις για νέα Patriot για την Ουκρανία και προετοιμαζόμαστε για συνεχείς παραδόσεις, δουλεύοντας σε πρόσθετα συστήματα αεράμυνας.

Οι δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας δεν αφορούν μόνο το τι μπορούμε να πετύχουμε στο πεδίο της μάχης αλλά και με το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Όσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία σε μια δίκαιη ειρήνη».

Today, after a Russian bomb strike, part of Kharkiv was left without power, halting the metro and electric transport. Regrettably, twelve people were injured, and one person was killed. Kharkiv suffers daily from Russian terror.



Russian combat aviation must be destroyed wherever… pic.twitter.com/SHbqRK4hEN