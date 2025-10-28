Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι θα συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα για το σχέδιο εκεχειρίας

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν θα αποσύρει πρώτα τα στρατεύματά της από πρόσθετα εδάφη, όπως απαιτεί η Μόσχα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι πρόθυμος οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν οπουδήποτε, εκτός από τη Ρωσία και το έδαφος της στενής συμμάχου της Μόσχας, Λευκορωσίας.

Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη αυτόν τον μήνα, μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αναβλήθηκαν μετά την εμμονή της Μόσχας στις απαιτήσεις της, μεταξύ των οποίων και η παραχώρηση περισσότερων εδαφών από την Ουκρανία ως προϋπόθεση για την κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ υποστήριξε το αίτημα της Ουκρανίας για άμεση κατάπαυση του πυρός στα υφιστάμενα μέτωπα.

Επίσης ανέφερε ότι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν την Παρασκευή ή το Σάββατο για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, μετά τη συνάντησή του με τον Ολλανδό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ βαν Βελ.

«Δεν πρόκειται για σχέδιο τερματισμού του πολέμου. Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται κατάπαυση του πυρός», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Αυτό είναι ένα σχέδιο για να ξεκινήσει η διπλωματία… Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου».

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ακόμη και στην Ουγγαρία, παρά τις επιφυλάξεις του σχετικά με ορισμένες θέσεις του πρωθυπουργού της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος, όπως ανέφερε, «μπλοκάρει τα πάντα για την Ουκρανία».

«Αν υπάρξουν αποτελέσματα, τότε ας γίνουν οι συνομιλίες οπουδήποτε», πρόσθεσε. «Σχεδόν δεν έχει σημασία, αρκεί να μην γίνουν στη Ρωσία φυσικά, και σίγουρα όχι στη Λευκορωσία».

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς βουλευτές να επιβάλλουν αυστηρότερους περιορισμούς στη Ρωσία, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε ο Τραμπ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί σταθερή χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους της για δύο ή τρία ακόμα χρόνια, πρόσθεσε.

Στις δηλώσεις του την Τρίτη, εξέφρασε ακόμη την ελπίδα για τη βοήθεια της Κίνας στον τερματισμό του πολέμου:

«Θα θέλαμε πολύ η Κίνα να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και να μην συμβάλλει με κανέναν τρόπο στη συνέχισή του», τόνισε.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.