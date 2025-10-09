Ζελένσκι: Οι ουκρανικές επιθέσεις ενδέχεται να έχουν προκαλέσει έως και 20% έλλειψη βενζίνης στη Ρωσία

Οι ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις ενδέχεται να έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις βενζίνης έως και 20%, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Στις δηλώσεις του, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει εγχώριας παραγωγής πυραύλους Neptune και Flamingo στις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει 1.550 επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στις ουκρανικές περιοχές Τσερνίχιβ, Σούμι και Πολτάβα τον τελευταίο μήνα, αλλά είχαν επιτύχει μόλις 160 πλήγματα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σημειώθηκε ρωσική νυχτερινή επίθεση με drones στη νότια περιοχή της Οδησσού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα και να προκληθούν ζημιές σε λιμενικές και ενεργειακές υποδομές.

Η επίθεση προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε 30.000 καταναλωτές και έβαλε φωτιά σε κοντέινερ με φυτικό λάδι και pellets στο λιμάνι, ανέφερε ο Ολέχ Κίπερ στο Telegram.