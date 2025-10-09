Ζελένσκι: Αν ο Τραμπ μας δώσει Τόμαχοκ, θα τον προτείνουμε για το Νόμπελ Ειρήνης

Το Κίεβο θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, εφόσον αποφασίσει να αποστείλει πυραύλους Τόμαχοκστην Ουκρανία και συμβάλει στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία με τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Politico.

«Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης συνάντησής μας, δεν άκουσα ένα “όχι”. Αυτό που άκουσα ήταν ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο και ότι αυτή η πιθανότητα θα εξεταστεί», ανέφερε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

«Το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου δεν θα είναι εύκολο, αλλά αποτελεί αναμφίβολα τον δρόμο προς τα εμπρός. Αν ο Τραμπ προσφέρει στον κόσμο - και πρωτίστως στον ουκρανικό λαό– την ευκαιρία για μια τέτοια εκεχειρία, τότε ναι, θα πρέπει να προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης. Θα τον προτείνουμε εκ μέρους της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να τιμηθεί με το βραβείο υψηλού κύρους, ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και, σύμφωνα με αναφορές, είχε επικοινωνήσει ακόμη και τηλεφωνικά με τον Νορβηγό υπουργό Οικονομικών, Γενς Στόλτενμπεργκ, για να ενημερωθεί σχετικά με την υποψηφιότητά του.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ, με εμβέλεια έως και 1.500 χιλιόμετρα, θα έδιναν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, ακόμη και μέχρι τη Σιβηρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση τους θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της Ουκρανίας και να «νηφαλίσει τους Ρώσους, φέρνοντάς τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι το Κίεβο είχε αιτηθεί την προμήθεια πυραύλων ακριβείας μακράς εμβέλειας κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν, αλλά το αίτημα είχε απορριφθεί.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει «κατά κάποιον τρόπο» λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα αποστείλει τους πυραύλους, διευκρινίζοντας όμως πως θέλει πρώτα να γνωρίζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν.