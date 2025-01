Ζελένσκι: Ο Πούτιν «φοβάται» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την Τρίτη (28/01) ότι οι δηλώσεις του ηγέτη του Κρεμλίνου για τη διεξαγωγή συνομιλιών με σκοπό το τέλος του σχεδόν τριετούς πολέμου δείχνουν ότι φοβάται τις συνομιλίες και θέλει η σύγκρουση αυτή να μην τελειώσει.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «φοβάται» τις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Την Τρίτη (28/01), ο κ. Πούτιν επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι φοβάται τις διαπραγματεύσεις, ότι φοβάται τους ισχυρούς ηγέτες και κάνει ότι είναι δυνατόν για να παρατείνει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αφότου ο Ρώσος πρόεδρος απέκλεισε τις απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Today, Putin once again confirmed that he is afraid of negotiations, afraid of strong leaders, and does everything possible to prolong the war. Every move he makes and all his cynical tricks are aimed at making the war endless.



In 2014, Russia started a hybrid war against…