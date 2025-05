Ζελένσκι: Ο Πούτιν δίνει κάθε μέρα λόγους για νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία

Σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αναφέρθηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος το Σάββατο (24/05) στο Χ, πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «αρνείται επανειλημμένα να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός», προσθέτοντας ότι «έτσι δεν καταφέρνει να κερδίζει τίποτα, εκτός από το να αφαιρεί ζωές».

Αναφορικά με τη ρωσική αεροπορική επίθεση, ο Ζελένσκι τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «δήμερα, υπήρξε μια μεγάλης κλίμακας και άθλια ρωσική επίθεση. Βαλλιστικοί πύραυλοι – μερικοί αναχαιτίστηκαν με επιτυχία. Υπήρχαν επίσης 250 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως Shaheds».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή διπλωματίας που αποφέρει πραγματικά αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα βήματα που μπορούν να εγγυηθούν πραγματική ασφάλεια. Η Ρωσία είναι αυτή που δεν είναι έτοιμη για τίποτα».

