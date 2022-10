Ζελένσκι: Αν η Ρωσία με χτυπήσει στο Κίεβο, η Δύση πρέπει να χτυπήσει το Κρεμλίνο

Η Δύση πρέπει να προειδοποιήσει τη Μόσχα ότι, αν εξαπολύσει πυρηνικό χτύπημα στην έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, τότε θα χτυπηθεί το ρωσικό κέντρο αποφάσεων, δηλαδή το Κρεμλίνο, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη του στην καναδική τηλεόραση.

«Αναφορικά με τη χρήση πυρηνικών όπλων... θα δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα καθόμαστε και ακούμε συνεχείς προτροπές προς τη Ρωσία να χτυπήσει το κέντρο αποφάσεων στην Ουκρανία. Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πλανήτης; Δεν έχει σημασία αν η Ουκρανία ανήκει ή όχι στο ΝΑΤΟ. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκβιάζει σαν τρομοκράτης», εξηγεί ο Ουκρανός πρόεδρος στη συνέντευξή του, σύμφωνα με την ουκρανική Πράβντα.

Και συνεχίζει: «Εάν το μήνυμα είναι ότι θα χτυπηθεί το κέντρο αποφάσεων, ο κόσμος πρέπει να απαντήσει ως εξής: "Κοίτα, αν χτυπήσεις τη Μπάνκοβα, (η οδός όπου βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο) τότε θα υπάρξει χτύπημα εκεί όπου βρίσκεσαι εσύ, αυτός που δίνει διαταγές για δολοφονία ανθρώπων. Αν το κάνεις τότε σε ένα δευτερόλεπτο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του χτυπήματός σου, θα χτυπηθεί το κέντρο αποφάσεών σου, στη χώρα σου».

Στη συνέντευξή του στα δίκτυα CTV και CBC ο Ζελένσκι υπογράμμισε εξάλλου ότι η Ουκρανία ζει με έναν γείτονα «που το μόνο που καταλαβαίνει είναι η δύναμη».

If Russia strikes Presidential office in Kyiv, the West needs to hit Russian decision making center, - @ZelenskyyUa in an interview to @CTV and @CBC pic.twitter.com/8HqD1LNqS7