Ζελένσκι: Η Ουκρανία μπορεί να παράγει 2.000 drones αναχαίτισης τη μέρα - 200 εμπειρογνώμονες στη Μέση Ανατολή

Η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να παράγει περίπου 2.000 drones αναχαίτισης την ημέρα και μπορεί να προμηθεύσει τους συμμάχους της με το μισό αυτού του αριθμού, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνά τους, δήλωσε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο, πρόσθεσε ότι το Κίεβο έχει ήδη αποστείλει περισσότερους από 200 Ουκρανούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της αεροπορικής άμυνας στη Μέση Ανατολή και ήδη εργάζεται πάνω σε υποβρύχια dromes καθώς και σε αυτά που μπορούν να λειτουργούν στους ωκεανούς.

Ακόμα, ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να χτίσουν «σύγχρονες αμυντικές δυνάμεις» από κοινού με την Ουκρανία.