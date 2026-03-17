Το Ιράν διαψεύδει τα περί επικοινωνίας με τον Γουίτκοφ των ΗΠΑ
AP Photo/Hussein Malla
17/03/2026 • 08:59
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, διέψευσε τη Δευτέρα πως είχε τις τελευταίες μέρες επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στι Γουίτκοφ.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα το αμερικανικό Axios μετέδωσε πληροφορίες που ανέφεραν πως ο Αραγκτσί και ο Γούιτκοφ είχαν τις τελευταίες μέρες επικοινωνία μέσω μηνυμάτων ώστε να εξετάσουν το κατά πόσο μπορούν ΗΠΑ και Ιράν να βρεθούν κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ανάρτηση του στο X, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε πως η τελευταία επαφή που είχε με τον Γουίτκοφ «έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να καταστρέψει τη διπλωματία με μια ακόμη παράνομη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Οποιοσδήποτε αντίθετος ισχυρισμός φαίνεται να αποσκοπεί αποκλειστικά στο να παραπλανήσει τους εμπόρους πετρελαίου και το κοινό» κατέληξε ο Αραγκτσί.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΗΠΑ
ΙΡΑΝ
ΑΜΠΑΣ ΑΡΑΓΚΤΣΙ
ΣΤΙΒ ΓΟΥΙΤΚΟΦ