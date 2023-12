Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ για να νικήσουμε

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε την Πέμπτη για μια απροειδοποίητη επίσκεψη στη Διοίκηση Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη στο Βισμπάντεν, έπειτα από τις επισκέψεις του στις ΗΠΑ και τη Νορβηγία.

«Για άλλη μια φορά πείστηκα για την εξαιρετική ποιότητα της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Την χρειαζόμαστε πολύ για τη νίκη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Following my visit to Norway, I arrived at the U.S. Army Command in Europe, which is based in Wiesbaden, Germany.



I was once again convinced of the excellent quality of U.S. military aid to Ukraine. We critically need it for the victory!



We expect that the U.S. Congress will… pic.twitter.com/LEkpAEJDC2