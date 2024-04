Ζελένσκι: Ευχαρίστησε τη Δανία για το νέο πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ευχαριστεί τη Δανία για το τελευταίο πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών (DKK) ή 590 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε την Πέμπτη, να διαθέσει άλλα 4,4 δισεκατομμύρια DKK κρατικών πόρων υπέρ της Ουκρανίας, με στόχο την εξασφάλιση περισσότερων όπλων για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Είναι απολύτως κρίσιμο να δείξουμε στους Ουκρανούς ότι στεκόμαστε πίσω τους στην παρούσα κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, σε δελτίο τύπου του υπουργείου.

Σύμφωνα με την Copenhagen Post, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά όπλων και εξοπλισμού από τη δανική και διεθνή αμυντική βιομηχανία, τα οποία θα διατεθούν στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στη Δανία, σε μια ανάρτηση του στο X: «Ευχαριστώ όλα τα κόμματα στο κοινοβούλιο της Δανίας για τη σημερινή απόφαση να αυξηθεί η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία κατά 630 εκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος», έγραψε.

«Εκτιμούμε την προθυμία της Δανίας να ανταποκριθεί στις επείγουσες αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας και να μοιραστεί το στρατηγικό όραμα ότι όσο ισχυρότερη είναι η Ουκρανία, τόσο ισχυρότερη θα γίνει ολόκληρη η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ τη Δανική Βουλή, τον Πρωθυπουργό και κάθε Δανό»

