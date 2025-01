Ζελένσκι: Έτοιμο το Κίεβο να ανταλλάξει τους αιχμάλωτους Βορειοκορεάτες με Ουκρανούς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να παραδώσει τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν στον ηγέτη τους, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, εφόσον εκείνος μπορεί να οργανώσει την ανταλλαγή τους με Ουκρανούς που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Ρωσία.

«Μετά τους πρώτους αιχμάλωτους στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα, αναμφίβολα θα υπάρξουν και άλλοι. Είναι θέμα χρόνου μέχρι οι στρατιώτες μας να καταφέρουν να αιχμαλωτίσουν και άλλους» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC