Ζελένσκι: Επισκέφθηκε τα αμυντικά έργα στην περιοχή του Χαρκόβου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε τις αμυντικές οχυρώσεις που κατασκευάστηκαν πρόσφατα στην περιοχή του Χαρκόβου, στα βορειοανατολικά, όπου οι ρωσικές επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί πολλαπλασιάζονται, απέναντι σε έναν ουκρανικό στρατό που αντιμετωπίζει ελλείψεις σε άνδρες και πυρομαχικά.

In the Kharkiv region, our military provided a report on defenses, air defense, our ability to destroy Russian missiles and drones, and protection from aerial bombs.



I also presented awards to our warriors who have proven themselves in the defense of Ukraine and Ukrainians.