Ζελένσκι: Επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι

Συνομιλία με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τον σημαντικό διαμεσολαβητικό του ρόλο και την προσωπική του στάση σχετικά με την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας που απελάθηκαν παράνομα από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ, συζήτησαν περαιτέρω συντονισμό στον τομέα αυτό.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Εκτίμησα τη συμβολή του Κατάρ ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων στην ανθρωπιστική πρωτοβουλία "Σιτάρι από την Ουκρανία" και επιβεβαίωσα την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να παραμείνει παγκόσμιος εγγυητής της επισιτιστικής ασφάλειας παρά τις προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Μιλήσαμε λεπτομερώς για τις περαιτέρω εργασίες για την εφαρμογή της Φόρμουλας Ειρήνης και τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Ειρήνη. Κάλεσα τον εκπρόσωπο του Κατάρ στη σχετική συνάντηση συμβούλων στο Νταβός».

I spoke with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.



I thanked Qatar for its important mediation role and @TamimBinHamad for his personal stance on the return of Ukrainian children illegally deported by Russia. We discussed further coordination in this area.



I…