Ζελένσκι: Συνομιλίες με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν και τον εμίρη του Κουβέιτ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ Μπιν Ισά αλ Χαλίφα, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως αυτή ήταν η πρώτη κλήση μεταξύ ηγετών της Ουκρανίας και του Μπαχρέιν ενώ πέρυσι, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Ουκρανία.

«Είμαι βέβαιος ότι οι επαφές στο υψηλότερο επίπεδο θα σηματοδοτήσουν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μας.

Συζητήσαμε για τη διμερή συνεργασία, την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και την υποστήριξη της Φόρμουλας Ειρήνης.

Ευχαρίστησα το Μπαχρέιν για τη συμμετοχή του στις προηγούμενες συνεδριάσεις των συμβούλων της Φόρμουλας Ειρήνης και κάλεσα τον εκπρόσωπο του Μπαχρέιν να συμμετάσχει στην επόμενη συνεδρίαση στο Νταβός», έγραψε ο Ζελένσκι.

Επίσης, τόνισε τις προσπάθειες της Ουκρανίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας επισιτιστικής σταθερότητας.

