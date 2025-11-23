Ζελένσκι: Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ και προσωπικά στον Τραμπ για την βοήθεια του

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για όλες τις αμερικανικές προσπάθειες που αποσκοπούν στη στήριξη του Κιέβου.

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε αμερικανική καρδιά και ιδιαίτερα στον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, ξεκινώντας από τους πυραύλους Javelin, σώζει ουκρανικές ζωές», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας επέδειξαν «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική βοήθεια.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης ευχαριστίες προς την Ευρώπη, καθώς και προς τις ομάδες χωρών της G7 και της G20, για τη στήριξή τους, λέγοντας ότι οι προσπάθειες για τη διατήρηση αυτής της υποστήριξης είναι σημαντικές.

«Γι’ αυτό εργαζόμαστε τόσο προσεκτικά για κάθε σημείο, κάθε βήμα προς την ειρήνη», έγραψε. «Όλα πρέπει να διευθετηθούν σωστά, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και να αποτρέψουμε την επανάληψη ενός νέου πολέμου».

The crux of the entire diplomatic situation is that it was Russia, and only Russia, that started this war, and it is Russia, and only Russia, that has been refusing to end it throughout the full-scale invasion. From the very first minutes of February 24, Putin has been waging… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες μας

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επέδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ, την ώρα που επιχειρεί να επιβάλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία αμφισβητεί το Κίεβο.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται επίσης κατά των Ευρωπαίων, που «συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία» και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, τον οποία κατηγορεί για αδράνεια από την αρχή του πολέμου.

«Η ουκρανική ηγεσία δεν εξέφρασε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν μαζικές ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται στη Γενεύη για συνομιλίες επί ενός σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, (έναν) χαμένο (πόλεμο) για όλους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα.

Ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης Τραμπ στο Truth Social:

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι βίαιος και φρικτός και, με ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, δεν θα ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω για Δεύτερη Θητεία, κατά τη διάρκεια της διοίκησης του «Ανέκφραστου Τζο Μπάιντεν», και έχει μόνο χειροτερέψει. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν ήταν ΣΤΗΜΕΝΕΣ & ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ — το μόνο στο οποίο οι Ριζοσπάστες Δημοκρατικοί είναι καλοί — δεν θα υπήρχε ο πόλεμος Ουκρανίας/Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας. Ο Πούτιν δεν θα είχε ποτέ επιτεθεί! Μόνο όταν είδε τον «Ανέκφραστο Τζο» σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Το υπόλοιπο είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ, ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΧΑΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΝΑΝΑΓΚΑΣΤΑ. Η «ΗΓΕΣΙΑ» ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ. ΟΙ ΗΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Ο «ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΖΟ» ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΩΝ!).

Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή!

Πρόεδρος Ν.Τ. Τραμπ