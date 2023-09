Ζελένσκι: Έφτασε στη Νέα Υόρκη εν όψει της εμφάνισης του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι έφτασε στη Νέα Υόρκη πριν από την εμφάνισή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις συναντήσεις στην Ουάσινγκτον.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the United States for the high-level week of the UN General Assembly and a visit to Washington, D.C.



I will attend the General Assembly, SDG Summit, and Security Council meetings at the UN, as well as a number of important bilateral talks.…