Ζελένσκι: Το 2023 θα είναι η χρονιά της «νίκης» κατά της Ρωσίας

Το 2023 θα είναι η χρονιά της «νίκης» στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

«Λαχταράτε για πίστη και ελπίδα; Αυτές βρίσκονται στις (ουκρανικές) ένοπλες δυνάμεις εδώ και πολύ καιρό (...) Λαχταράτε για φως; Αυτό βρίσκεται μέσα σε όλους μας, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα», η παροχή του οποίου έχει διαταραχθεί σοβαρά από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, είπε στο Telegram ο Ζελένσκι.

«Καλή χρονιά! Η χρονιά της νίκης μας», κατέληξε, καλώντας τους συμπατριώτες του να «δουλέψουν», να «αγωνιστούν» και «βοηθήσουν ο ένας τον άλλον».

Στο δικό του βιντεοσκοπημένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει ποτέ στις προσπάθειες της Δύσης να χρησιμοποιήσει την Ουκρανία ως μέσο για να καταστρέψει τη Ρωσία και ότι η χώρα του μάχεται στην Ουκρανία για να προστατεύσει την «πατρίδα» και για να διασφαλίσει την «αληθινή ανεξαρτησία» για τον λαό της.

Wish for miracles? 🇺🇦 create them themselves.

Want faith, hope? Both have been in the army for a long time.

Want light? It's in each of us.

Today it's only one wish.

It'll come true not by a miracle, but our work. Fight. Mutual aid. Humanity.

Happy New Year! Year of our victory pic.twitter.com/rwiZqdOT4c