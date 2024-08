Υπόθεση Telegram: Γιατί η Ρωσία αντιδρά με «ασυνήθιστη οργή» στη σύλληψη του Ντούροφ

Το γραφείο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει κάνει καμία συμφωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Telegram Πάβελ Ντούροφ, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι, απ' όσο γνωρίζει, ο Πούτιν δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Ντούροφ.

Την ίδια ώρα, σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal σημειώνει ότι oι ρωσικές αρχές αντέδρασαν με ασυνήθιστη οργή στη σύλληψη του ιδρυτή της Telegram Πάβελ Ντούροφ από τις γαλλικές αρχές.

Russian authorities have reacted with unusual fury to the arrest of Telegram founder Pavel Durov by French authorities https://t.co/e5Vtk5sPJE https://t.co/e5Vtk5sPJE