ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στα ΗΑΕ για την εθνική τους εορτή και τη διοργάνωση της COP28

Θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «φίλο και στρατηγικό συνεργάτη» της Ελλάδας, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμά του για την 52η επέτειο της ενοποίησης τους.

Επίσης, συνεχάρη τα ΗΑΕ για την «εξαιρετική δουλειά» στη διοργάνωση της σύνοδο κορυφής COP28 του ΟΗΕ για το κλίμα.

Happy #UAENationalDay!



Warm congratulations & best wishes to our friend and strategic partner 🇦🇪 #UnitedArabEmirates on the occasion of National Day.



Kudos to @COP28_UAE for great work! #ClimateAction #COP28 pic.twitter.com/5g0oFs1R7M