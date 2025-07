Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε στόχους των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σήμερα σε στόχους των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη σε μια ακόμα επίθεση κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν τρομοκρατών, οι οποίοι χτυπούν πλοία που πλέουν προς το Ισραήλ και εξαπολύουν πυραύλους κατά της χώρας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός «αντιμετωπίζει με σθένος κάθε απόπειρα να αποκατασταθούν τρομοκρατικές υποδομές που έχουν δεχθεί επίθεση στο παρελθόν».

Αξιωματούχος από τις δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στόχο το λιμάνι της Χοντέιντα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για πλήγματα «κατά τρομοκρατικών στόχων» στην Υεμένη.

«Ο βομβαρδισμός κατέστρεψε την προβλήτα του λιμανιού που είχε ανακατασκευαστεί ύστερα από προηγούμενο βομβαρδισμό», δήλωσε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο ελεγχόμενος από τους τρομοκράτες Χούθι τηλεοπτικός σταθμός Masirah TV μετέδωσε σήμερα ότι είναι σε εξέλιξη σειρά επιθέσεων στο λιμάνι, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το λιμάνι στο οποίο επιτέθηκε χρησιμοποιούνταν «μεταξύ άλλων για τη μεταφορά όπλων στο ιρανικό καθεστώς, τα οποία στη συνέχεια τα χρησιμοποίησαν οι Χούθι για τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του».

🎯STRUCK: Military targets belonging to the Houthi terrorist regime at the Hudaydah port



🔺Engineering vehicles

🔺Fuel containers

🔺Naval vessels

🔺Iranian smuggled weapons



The IDF will continue to act decisively against threats—anytime, anywhere.