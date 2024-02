Υεμένη: Νέες επιθέσεις από ΗΠΑ και Βρετανία εναντίον των Χούθι (vid)

Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων των Χούθι στην Υεμένη πραγματοποίησαν το βράδυ του Σαββάτου οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, ΗΠΑ και Βρετανία, με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νέας Ζηλανδίας, βομβάρδισαν 36 στόχους των Χούθι (υποδομές, αποθήκες οπλισμού κλπ) σε 13 περιοχές της Υεμένης.

U.S. and UK forces, with support from partners, struck 36 Houthi targets across 13 locations in Yemen in response to the Houthis' continued attacks against international and commercial shipping as well as naval vessels transiting the Red Sea.

CNN, according to American officials : The United States and Britain bombed at least 30 Houthi targets in 10 locations.

Note- US -Uk bombed empty locations.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασιράχ της Υεμένης, αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές στα νότια της πρωτεύουσας Σαναά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Σαναά και πυκνές υπερπτήσεις πάνω από το έδαφός της.

Οι συγκεκριμένες επιθέσεις, πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ και τη Συρία ως αντίποινα για το χτύπημα με drone σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

Arab media reports on over 35 American-British attacks this evening against Houthi targets in the capital Sana'a and several other districts in #Yemen.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για τον τρίτο γύρο συνδυασμένων αεροπορικών επιδρομών που εξαπολύουν οι αμερικανικές και οι βρετανικές δυνάμεις κατά των σιιτών παραστρατιωτικών που επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και υποστηρίζονται από το Ιράν.

Νωρίτερα, η αμερικανική κεντρική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν σε νόμιμη άμυνα πλήγματα στην Υεμένη κατά έξι αντιπλοϊκών πυραύλων των Χούθι που ήταν «έτοιμοι να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα».

Οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τους πυραύλους κρουζ σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι της Υεμένης και διαπίστωσαν ότι αποτελούν επικείμενη απειλή για τα πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, προστίθεται στην ανακοίνωση.