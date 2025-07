Υεμένη: Για απαγωγή των ναυτικών του Eternity C κατηγορεί τους Χούθι η αμερικανική πρεσβεία

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη, η οποία εδρεύει στο Ριάντ, κατηγόρησε την Τετάρτη τους Χούθι για την απαγωγή μελών του πληρώματος του Eternity C, το οποίο δέχτηκε επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αφού σκότωσαν τους συναδέλφους τους και βύθισαν το πλοίο, οι τρομοκράτες Χούθι απήγαγαν πολλούς επιζώντες του πληρώματος του Eternity C», υποστήριξε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική πρεσβεία.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή ζήτησε «την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ναυτικών.

