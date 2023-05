Ξανά σε λειτουργία το αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρεζ στο Μεξικό

Το διεθνές αεροδρόμιο, Μπενίτο Χουάρες της Πόλης του Μεξικού, ξεκίνησε ξανά τη λειτουργία του το Σάββατο, αφού ανέστειλε τις πτήσεις για αρκετές ώρες, λόγω της εκτοξεύσεως τέφρας από το κοντινό ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ.

«Μετά την απομάκρυνση της ηφαιστειακής τέφρας, τον έλεγχο των διαδρόμων προσγείωσης και την επαλήθευση των ευνοϊκών συνθηκών ανέμου, συνεχίσαμε τις εργασίες απογείωσης και προσγείωσης ξεκινώντας από τις 10:00 π.μ.», ανέφερε το αεροδρόμιο στο Twitter. "Ελέγξτε με την αεροπορική σας εταιρεία την κατάσταση της πτήσης σας."

Το αεροδρόμιο διέκοψε τη λειτουργία του στις 4:25 π.μ. για περισσότερες από πέντε ώρες. Αρκετές πτήσεις καθυστέρησαν και άλλες ακυρώθηκαν.

Mexico City's Benito Juarez International Airport halts operations due to ash from the active Popocatepetl volcano. The closure was reported early on Saturday.

- Sarah Kinosian #aviationhttps://t.co/f5LvrcdDqFhttps://t.co/cKjzQxdN1w