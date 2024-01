WSJ: Η Ρωσία σχεδιάζει να αγοράσει ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Την εκτίμηση της Wall Street Journal ότι η Ρωσία σχεδιάζει να αγοράσει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς από το Ιράν, αναμεταδίδει το Reuters. H WSJ, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι πρόκειται για ένα βήμα που θα ενισχύσει την ικανότητα της Μόσχας να στοχεύει τις υποδομές της Ουκρανίας.

Πέρυσι, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι βλέπει περισσότερες ενδείξεις ότι η Ρωσία και το Ιράν επεκτείνουν μια άνευ προηγουμένου αμυντική συνεργασία που θα βοηθήσει τη Μόσχα να παρατείνει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, καθώς και να αποτελέσει απειλή για τους γείτονες του Ιράν.

Από τον Αύγουστο του 2022, το Ιράν έχει εξοπλίσει τη Ρωσία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), τα οποία η Μόσχα χρησιμοποίησε για «να σκοτώσει αμάχους και να πλήξει παρανόμως μη στρατιωτικές υποδομές» στην Ουκρανία, σύμφωνα με παλαιότερη δήλωση της πρέσβειρας της Βρετανίας στον ΟΗΕ Μπάρμπαρα Γούντγουορντ.

Η Γούντγουορντ είχε αποκαλύψει ότι η Ρωσία επιχειρεί να αποκτήσει περισσότερα όπλα από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων βαλλιστικών πυραύλων, προσφέροντας ως αντάλλαγμα στην Τεχεράνη ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο στρατιωτικής και τεχνικής υποστήριξης.

«Ως αντάλλαγμα, η Ρωσία προσφέρει στο Ιράν ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο στρατιωτικής και τεχνικής υποστήριξης» είχε συμπληρώσει η Γούντγουορντ σε δημοσιογράφους, χωρίς να κρύβει την ανησυχία της ότι μια τέτοιου είδους συνεργασία θα επιτρέψει και στο Ιράν να ενισχύσει το οπλοστάσιό του.

Στις δηλώσεις της προς δημοσιογράφους είχε υποστηρίξει επίσης ότι η Βρετανία είναι «σχεδόν σίγουρη πως η Ρωσία επιδιώκει να προμηθευτεί όπλα από τη Βόρεια Κορέα και από άλλα κράτη που υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις, καθώς τα αποθέματά της μειώνονται αισθητά».

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια είχε απαντήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Μόσχα έχει ήδη διαψεύσει «σε πολλές περιπτώσεις» τις κατηγορίες ότι η Ρωσία έχει προμηθευτεί στρατιωτικό εξοπλισμό από το Ιράν. «Η στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας λειτουργεί στην εντέλεια και δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, ενώ η στρατιωτική βιομηχανία της Ουκρανίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και υποστηρίζεται από τη Δύση», τόνισε.

Οι διπλωματικές αποστολές του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό των δηλώσεων της Γούντγουορντ.

Η πρέσβειρα της Βρετανίας στον ΟΗΕ είχε μιλήσει σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Δεκέμβριο του 2022, την οποία είχε ζητήσει η Ρωσία με αντικείμενο τα όπλα από τη σύγκρουση στην Ουκρανία που - σύμφωνα με τη Μόσχα - «καταλήγουν στα χέρια συμμοριών και τρομοκρατών» ανά την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

WSJ News Exclusive: Russia is planning to buy short-range ballistic missiles from Iran, a step that would enhance Moscow’s ability to target Ukraine’s infrastructure, U.S. officials said https://t.co/K9dJnzrZeo https://t.co/K9dJnzrZeo