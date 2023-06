WSJ: Η Κίνα θα δημιουργήσει κατασκοπευτική βάση στην Κούβα

Η Κίνα κατέληξε σε μυστική συμφωνία με την Κούβα για τη δημιουργία μιας εγκατάστασης ηλεκτρονικών υποκλοπών στο νησί, περίπου 100 μίλια από τη Φλόριντα, ανέφερε σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν απόρρητες πληροφορίες.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, το δημοσίευμα της οποίας αναδημοσιεύει το Reuters, μια τέτοιου είδους βάση θα επέτρεπε στο Πεκίνο να κατασκοπεύσει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες από τις νοτιοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, όπου στεγάζονται πολλές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, καθώς και να παρακολουθεί τη ναυσιπλοΐα των αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Η Κίνα, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος, φέρεται να συμφώνησε να καταβάλει «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια» στην Κούβα για να της επιτρέψει να στήσει την κατασκοπευτική βάση.

Γνωρίζουμε καλά τις προσπάθειες της Κίνας να επενδύσει σε υποδομές σε όλο τον κόσμο που μπορεί να έχουν στρατιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου αυτής της πλευράς του πλανήτη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

Η πληροφορία έχει προκαλέσει συναγερμό στην κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς μια τέτοια βάση του σημαντικότερου οικονομικού και στρατιωτικού αντιπάλου τόσο κοντά στις ΗΠΑ συνιστά εν δυνάμει μια νέα μεγάλη απειλή, αναφέρει η εφημερίδα, ενώ επικαλείται τους ίδιους αξιωματούχους σημειώνοντας ότι οι πληροφορίες χαρακτηρίζονται πειστικές για το θέμα και όπως είπαν η βάση θα επιτρέψει στην Κίνα να παρακολουθεί διάφορες επικοινωνίες, από δορυφορικές μεταδόσεις και τηλεφωνικές κλήσεις μέχρι email.

Η συμφωνία έρχεται καθώς η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο λαμβάνουν μέτρα για να κατευνάσουν τις εντάσεις που προκάλεσε το ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό αερόστατο μεγάλου υψόμετρου που διέσχισε τις ΗΠΑ προτού ο αμερικανικός στρατός το καταρρίψει στα ανοιχτά της Ανατολικής Ακτής τον Φεβρουάριο.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προγραμματίζει επίσκεψη στο Πεκίνο με στόχο την αποκλιμάκωση των σινο-αμερικανικών εντάσεων.

