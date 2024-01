Ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο Οργανισμός Maritime Trade Operations της Βρετανίας (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικό εμπορικό πλοίο δέχθηκε πλήγμα από βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι, σε απόσταση 95 ναυτικών μιλίων ανοιχτά του Άντεν. Η Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ αναγνωρίζει το πλοίο ως το Μ/V Gibraltar Eagle.

Όπως μετέδωσε το BBC, «η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey αναφέρει ότι το σκάφος που χτυπήθηκε από πύραυλο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης ήταν φορτηγό πλοίο αμερικανικής ιδιοκτησίας».

Σύμφωνα με την Ambrey,«η επίθεση είχε ως στόχο σκάφος αμερικανικών συμφερόντων ως απάντηση στα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα σε στρατιωτικές θέσεις των Χούθι στην Υεμένη».

Η Ambrey αναφέρει ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, αμερικανικής ιδιοκτησίας πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, αλλά παραμένει αξιόπλοο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Παράλληλα, αναφέρεται ότι «το πλοίο εκτιμήθηκε ότι δεν συνδέεται με το Ισραήλ».

Η υπηρεσία ασφαλείας Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε νωρίτερα ότι ο πλοίαρχος ενός πλοίου ανέφερε ότι «χτυπήθηκε από ψηλά από πύραυλο» κοντά στο νότιο λιμάνι της πόλης Άντεν της Υεμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον UKMTO, «ο πλοίαρχος ανέφερε ότι η αριστερή πλευρά του πλοίου χτυπήθηκε από αέρος, με βαλλιστικό πύραυλο. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα».

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT