Τζεφ Μπέζος: Ο χαμηλός μισθός του πίσω από την τεράστια περιουσία του

Παρά την περιουσία που ξεπερνά τα 250 δισ. δολάρια, ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, συνεχίζει να λαμβάνει έναν σχετικά χαμηλό ετήσιο μισθό, ο οποίος παραμένει σταθερός εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Σύμφωνα με την τελευταία κατάθεση της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ο Μπέζος εξακολουθεί να λαμβάνει περίπου 81.400 δολάρια ετησίως, ποσό που δεν έχει αλλάξει από το 1998. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος έχει επιλέξει να μη λαμβάνει πρόσθετες απολαβές ή μπόνους, παρά το γεγονός ότι η Amazon εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι ο Μπέζος κατέχει σημαντικό ποσοστό της εταιρείας – περίπου 8% – το οποίο αντιστοιχεί σε αξία που αγγίζει τα 225 δισ. δολάρια, αποτελώντας τη βασική πηγή του πλούτου του.

Παρά τον χαμηλό μισθό, η εταιρεία καλύπτει σημαντικά έξοδα που σχετίζονται με τον ρόλο του ως εκτελεστικού προέδρου. Συγκεκριμένα, το 2025 δαπανήθηκαν περίπου 1,6 εκατ. δολάρια για την ασφάλεια και τις επαγγελματικές μετακινήσεις του, ποσό που η εταιρεία χαρακτηρίζει εύλογο και απαραίτητο.

Η πολιτική αποδοχών της Amazon βασίζεται κυρίως σε μετοχικά κίνητρα αντί για υψηλούς μισθούς, με στόχο την ευθυγράμμιση των στελεχών με τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους. Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι λαμβάνει βασικό μισθό 365.000 δολαρίων, ενώ σημαντικό μέρος των απολαβών του προέρχεται από μετοχές.

Η περίπτωση Μπέζος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ιδρυτές τεχνολογικών κολοσσών αποκομίζουν την πλειονότητα των εσόδων τους μέσω της αξίας των συμμετοχών τους και όχι μέσω παραδοσιακών μισθολογικών απολαβών.