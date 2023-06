Τελικός Conference League

Η αστυνομία της Τσεχίας συνέλαβε 16 άτομα μετά την επίθεση ομάδας οπαδών της Φιορεντίνα σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σε μπαρ στο κέντρο της Πράγας την Τετάρτη πριν από τον τελικό του Europa Conference League, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Βίντεο στο Twitter δείχνει οπαδούς να πυροδοτούν φωτοβολίδες και να πετούν τραπέζια στο μπαρ που βρίσκεται λίγο έξω από την πλατεία της Παλιάς Πόλης της Πράγας, ενώ ένας αστυνομικός δέχθηκε επίσης επίθεση.

Police have arrested over 30 people after Fiorentina fans attacked West Ham fans in Prague, as per Sky Sports. pic.twitter.com/g8iJuVodZl

«Ιταλοί οπαδοί επιτέθηκαν σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σε μπαρ στην οδό Ριτίρσκα, τραυματίζοντας τρεις», ανέφερε η τσεχική αστυνομία στο Twitter. «Ένας αστυνομικός δέχθηκε επίσης επίθεση. Έχουμε συλλάβει 16 άτομα».

Fiorentina and West Ham fans have clashed ahead of the Conference League final. A group of Italians are said to have attacked some Hammers' fans first, as per @RobHarris.pic.twitter.com/9coaoAcdNS