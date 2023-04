Τσαβούσογλου - Σούκρι: Τουρκία και Αίγυπτος θα συνεργαστούν πιο στενά για τη Λιβύη

Η Άγκυρα και το Κάιρο θα συνεργαστούν στενότερα όσον αφορά τη Λιβύη, όπου υποστηρίζουν αντίθετες πλευρές, δήλωσε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην προσέγγιση μεταξύ των δύο περιφερειακών δυνάμεων.

Τα σχόλια του Τσαβούσογλου έρχονται καθώς οι δύο χώρες εργάζονται για την αποκατάσταση των δεσμών μετά από μια δεκαετία αντιπαράθεσης, αφού διέκοψαν τους διπλωματικούς δεσμούς μετά την ανατροπή του τότε προέδρου της Αιγύπτου και συμμάχου της Άγκυρας Μοχάμεντ Μούρσι.

Ο Τσαβούσογλου επισκέφθηκε το Κάιρο τον περασμένο μήνα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σαμέχ Σούκρι είχε έρθει προηγουμένως στην Τουρκία για να δείξει αλληλεγγύη μετά τους τεράστιους σεισμούς του Φεβρουαρίου που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία.

Μεταξύ των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών ήταν και η σύγκρουση στη Λιβύη.

«Θα συνεργαστούμε στενότερα όσον αφορά τη Λιβύη από εδώ και στο εξής. Στη συνάντησή μας σήμερα, (είδαμε) ότι οι απόψεις μας δεν είναι ουσιαστικά πολύ διαφορετικές, αλλά ότι σκεφτόμαστε διαφορετικά σε ορισμένες μεθόδους», δήλωσε ο Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα.

