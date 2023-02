Τσαβούσογλου: Επανέναρξη συνομιλιών με Σουηδία - Φινλανδία για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με τη Σουηδία και τη Φινλανδία σχετικά με τις αιτήσεις τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ θα συνεχιστούν στις 9 Μαρτίου, μετά από καθυστέρηση τον Ιανουάριο, στον απόηχο μιας διαμαρτυρίας για το κάψιμο του Κορανίου.

Μιλώντας στην Άγκυρα, ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και θα συζητηθεί η εφαρμογή του μνημονίου που υπεγράφη μεταξύ των χωρών.

Ωστόσο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επέμεινε στην ένταξη δύο ταχυτήτων λέγοντας ότι οι υποψηφιότητες των δύο χωρών μπορούν να αξιολογηθούν ξεχωριστά καθώς η Τουρκία είναι πιο θετική απέναντι στην Φινλανδία.

