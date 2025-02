Τριντό: Οι δασμοί του Τραμπ θα αναβληθούν τουλάχιστον κατά 30 ημέρες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε τη Δευτέρα να αναστείλει την εφαρμογή των προγραμματισμένων δασμών στις εισαγωγές για τουλάχιστον 30 ημέρες, ανακοίνωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σε ανάρτησή σου στην πλατφόρμα Χ.

«Μόλις είχα ένα καλό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Τραμπ» ανέφερε και υπέδειξε ότι η παύση των δασμών ήταν απάντηση στη συμφωνία του Καναδά να στοχεύσει τη ροή του θανατηφόρου οπιοειδούς φαιντανύλης μέσω των συνόρων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Καναδάς ανέλαβε νέες δεσμεύσεις «για τον διορισμό ενός τσάρου της φαιντανύλης», μεταξύ άλλων μέτρων και σημείωσε πως «οι προτεινόμενοι δασμοί θα ανασταλούν για τουλάχιστον 30 ημέρες, ενώ εργαζόμαστε από κοινού».

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…