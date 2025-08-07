Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν τρεις άνδρες στη Βαυαρία σε σχέση με την ακροδεξιά ομάδα Reichsbuerger, τους οποίους υποπτεύονται ότι είναι μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης και σχεδιάζουν εσχάτη προδοσία, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι εισαγγελείς του Μονάχου.

Η ομάδα, στην ηγεσία της οποίας βρίσκεται ο πρίγκιπας Reuss, κατηγορείται ότι σχεδίαζε να ανατρέψει με βίαιο τρόπο την κρατική τάξη και να την αντικαταστήσει με το δικό της σύστημα.

Τα μέλη της είναι ύποπτα ότι συμμετείχαν σε εκπαίδευση στη χρήση πυροβόλων όπλων για πιθανή επίθεση κατά του γερμανικού κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2022, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οκτώ τοποθεσίες στις ομόσπονδες πολιτείες της Βαυαρίας, της Σαξονίας και της Θουριγγίας.