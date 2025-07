Τρεις νεκροί από έκρηξη στο κέντρο εκπαίδευσης του σερίφη του Λος Άντζελες

Έκρηξη στο κέντρο εκπαίδευσης του σερίφη στο Λος Άντζελες προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Όπως μετέδωσε εκτάκτως το BBC, η έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 07:30 τοπική ώρα.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπρόντι, ανακοίνωσε ότι «ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται επί τόπου, και εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα».

JUST IN: At least three people were killed in an apparent "horrific incident" at a Los Angeles law enforcement training facility, Attorney General Pam Bondi said.

Η Μπόντι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, έκανε λόγο για ένα «φρικτό συμβάν», επιβεβαιώνοντας ότι οι νεκροί είναι «τουλάχιστον τρεις».

«Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τις οικογένειες των θυμάτων-σερίφηδων», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σημειώθηκε μια έκρηξη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τρεις αστυνομικοί.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης βομβών της αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD) έχει επίσης ανταποκριθεί στο συμβάν.

«Οι σκέψεις όλων των κατοίκων του Λος Άντζελες είναι με όσους επλήγησαν από αυτήν την έκρηξη», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

