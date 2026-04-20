Τραμπ: Θα πέσουν πολλές βόμβες, αν η εκεχειρία με το Ιράν λήξει χωρίς αποτέλεσμα

«Πολλές βόμβες θα αρχίσουν να πέφτουν», σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στο PBS News, εάν η εκεχειρία με το Ιράν λήξει την Τρίτη.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου Λιζ Λάντερς, η οποία επικεντρώθηκε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ μια αμερικανική αντιπροσωπεία προετοιμάζεται για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αναλυτικά η συνέντευξη του προέδρου Τραμπ:

PBS News: Τι θα συμβεί αν η εκεχειρία λήξει αύριο το βράδυ;

Τραμπ: Τότε θα αρχίσουν να πέφτουν πολλές βόμβες.

PBS News: Το Ιράν εξακολουθεί να συμμετέχει στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ; Θα είναι ακόμα εκεί;

Τραμπ: Δεν ξέρω. Εννοώ, υποτίθεται ότι θα είναι εκεί. Συμφωνήσαμε να είμαστε εκεί, αν και λένε ότι δεν το κάναμε. Αλλά όχι, είχε κανονιστεί. Και θα δούμε αν θα είναι εκεί ή όχι. Αν δεν είναι εκεί, δεν πειράζει.

PBS News: Τι θέλετε από την ομάδα διαπραγμάτευσης στο Ισλαμαμπάντ;

Τραμπ: Όχι πυρηνικά όπλα. Πολύ απλό. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Πολύ απλό.

PBS News: Ο Κούσνερ έχει πολλά επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες. Πιστεύετε ότι είναι σωστό να διαπραγματεύεται εκεί;

Τραμπ: Λοιπόν, ήταν εκεί πριν, πολύ καιρό πριν, και διαπραγματεύεται αποκλειστικά για το γεγονός ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Είτε έχεις επιχειρηματικά συμφέροντα είτε όχι, όλοι γνωρίζουν ότι αυτό είναι το σωστό. Είναι πολύ καλός διαπραγματευτής…

Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα άλλο πέρα από το γεγονός ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Και αυτό είναι αρκετά βασικό αν το σκεφτείς καλά. Οπότε, ξέρετε, αυτό είναι όλο. Έστειλα την καλύτερη ομάδα. Έστειλα την καλύτερη ομάδα μου, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.

PBS News: Ο υπουργός Κρις Ράιτ δήλωσε στο CNN ότι η τιμή της βενζίνης μπορεί να μην πέσει κάτω από τα 3 δολάρια μέχρι αργότερα φέτος ή το επόμενο έτος. Αποτελεί αυτό ανησυχία για τις ενδιάμεσες εκλογές;

Τραμπ: Διαφωνώ απόλυτα μαζί του. Πιστεύω ότι θα πέσει κατακόρυφα αν τελειώσει. Αν το τερματίσουμε, αν το Ιράν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα πέσει κατακόρυφα.