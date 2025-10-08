Τραμπ: Θα είμαστε πολύ απειλητικοί απέναντι στους Antifa

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου θα είναι «πολύ απειλητικές» κατά του κινήματος Antifa, το οποίο η κυβέρνηση πρόσφατα χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση».

«Ήταν πολύ απειλητικοί για τους ανθρώπους, αλλά κι εμείς θα τους απειλήσουμε, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν ποτέ μαζί μας, και αυτό περιλαμβάνει και τους ανθρώπους που τους χρηματοδοτούν», είπε ο Τραμπ.

Τα σχόλια έγιναν κατά τη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας για την αντιφασιστική δράση στον Λευκό Οίκο. Στη συνάντηση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες επισήμαναν τις συνεχιζόμενες απειλές κατά των αρχών επιβολής του νόμου που συνδέονται με τους Antifa. Ο Τραμπ έχει επικαλεστεί τις απειλές και την εγκληματικότητα ως αιτίες για την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπως το Πόρτλαντ στο Όρεγκον.

Η Anti-Defamation League περιγράφει τους Antifa ως «αποκεντρωμένο, ακέφαλο κίνημα που αποτελείται από χαλαρές ομάδες, δίκτυα και άτομα».

Η Μπόντι ανέλυσε τις ενέργειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του αντιφασισμού και των απειλών κατά των αρχών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που λαμβάνουν οι υπηρεσίες μετανάστευσης και τελωνείων.

Επίσης, αναφέρθηκε στην απόφαση της Apple και της Google να αφαιρέσουν από τα καταστήματά τους εφαρμογές που παρακολουθούν το ICE, λέγοντας ότι ελπίζει να συνεχίσουν να απομακρύνουν τέτοιες εφαρμογές.

«Αναπτύσσουμε όλες τις δυνάμεις των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου για να καταστείλουμε τους Antifa και άλλες εγχώριες τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε ο Μπόντι.