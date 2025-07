Τραμπ: Σχεδιάζει να φτιάξει νέο Trump Tower στην Ρουμανία

Η Trump Organization - η οικογενειακή επιχείρηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - θα συνεργαστεί με τη ρουμανική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων SDC Imobiliare για την κατασκευή ενός πολυώροφου κτιρίου με πολυτελή διαμερίσματα στην πρωτεύουσα Βουκουρέστι, δήλωσαν οι εταιρείες.

«Ο πύργος Trump Tower Bucharest θα αναπτυχθεί στην καρδιά της πρωτεύουσας της Ρουμανίας, μιας από τις πιο ζωντανές και δυναμικές αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης, φέρνοντας στην περιοχή κατοικίες υψηλής ποιότητας με το εμπορικό σήμα Trump», ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους.

Δεν διευκρίνισαν την τοποθεσία ή την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για το πολυώροφο κτίριο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολυτελής κατοικία στη Ρουμανία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής.

