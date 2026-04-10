Τραμπ σε Ούγγρους ψηφοφόρους: Ο Όρμπαν έχει την πλήρη υποστήριξή μου, ψηφίστε τον

Την υποστήριξή του προς τον Βίκτορ Ορμπαν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δύο μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές στην Ουγγαρία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για έναν «πραγματικά ισχυρό και δυναμικό ηγέτη, με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτευγμάτων», ενώ κάλεσε τους Ούγγρους να πάνε στις κάλπες και να τον ψηφίσουν.

«Αγωνίζεται για τη σπουδαία χώρα και τον λαό του και τους αγαπά – ακριβώς όπως εγώ για τις ΗΠΑ. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προωθήσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει τον ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ!», τονίζει αρχικά.

«Οι σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ έχουν φτάσει σε νέα ύψη συνεργασίας και θεαματικών επιτευγμάτων υπό τη διοίκησή μου, χάρη, σε μεγάλο βαθμό, στον πρωθυπουργό Ορμπαν. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί του, ώστε και οι δύο χώρες μας να προχωρήσουν περαιτέρω σε αυτόν τον καταπληκτικό δρόμο προς την ΕΠΙΤΥΧΙΑ και τη συνεργασία. Ημουν περήφανος που ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑ τον Βίκτορ για την επανεκλογή του το 2022, και είναι τιμή μου να το κάνω ξανά», αναφέρει και καταλήγει:

«Η ημέρα των εκλογών είναι η Κυριακή, 12 Απριλίου 2026. Ούγγροι: ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ. Είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ, και έχει την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του. Δεν θα σας απογοητεύσει».