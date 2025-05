Τραμπ σε αλ Σαράα: Οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες να φύγουν από τη Συρία

Σε φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμάντ αλ Σάραα την Τετάρτη (14/05), μια μέρα μετά την ανακοίνωση της άρσης των κυρώσεων των ΗΠΑ στη Δαμασκό.

Σημειώνεται ότι, το «παρών» στη συνάντηση έδωσε ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχε και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

BREAKING:



Trump is meeting with the new Syrian president Ahmed al-Sharaa in Saudi Arabia



🇺🇸🇸🇾 pic.twitter.com/cRLXdx9eYS