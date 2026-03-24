Τραμπ: Ο Χέγκσεθ ήταν ο πρώτος που είπε «ας το κάνουμε» για επίθεση στο Ιράν (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ ήταν «ο πρώτος» που εισηγήθηκε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια εσωτερικών συσκέψεων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Economic Times, μιλώντας σε εκδήλωση στο Τενεσί, ο Τραμπ ανέφερε ότι επικοινώνησε με κορυφαίους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ο Χέγκσεθ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιλογές της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

«Κάλεσα τον Πιτ, κάλεσα τον στρατηγό Κέιν. Κάλεσα πολλούς από τους εξαιρετικούς μας ανθρώπους… Και είπα: “Ας μιλήσουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια χώρα, γνωστή ως Ιράν, που εδώ και 47 χρόνια αποτελεί απλώς έναν τροφοδότη τρομοκρατίας και είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε από τους 50.000 στους 55 και στους 60 — δεν υπάρχει τέλος — ή μπορούμε να κάνουμε μια στάση και ένα μικρό ταξίδι στη Μέση Ανατολή και να εξαλείψουμε ένα μεγάλο πρόβλημα”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τον Χέγκσεθ για την άμεση στάση του, λέγοντας ότι τάχθηκε εξαρχής υπέρ της στρατιωτικής δράσης με το επιχείρημα ότι «δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι έδωσε παράταση στην προθεσμία προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ ανέβαλε για πέντε ημέρες ενδεχόμενα πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας.

«Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε και είπες “ας το κάνουμε”, γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο μια «πλήρη και συνολική επίλυση» της κρίσης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

