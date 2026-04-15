Τραμπ κατά Πάουελ: Θα χρειαστεί να τον απολύσω αν δεν φύγει εγκαίρως

Ο Νόναλντ Τραμπ απείλησε την Τετάρτη ότι θα απολύσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ εάν δεν αποχωρήσει από το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας.

«Θα χρειαστεί να τον απολύσω, αν δεν φύγει εγκαίρως», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox Business.

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να αποστασιοποιηθεί από την ποινική έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την ανακαίνιση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων στα γραφεία της Fed, μια υπόθεση που οι εισαγγελείς έχουν χρησιμοποιήσει για να εντείνουν την πίεση προς την κεντρική τράπεζα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δώσει εντολή να σταματήσει η έρευνα –την οποία ομοσπονδιακός δικαστής τον περασμένο μήνα έκρινε ότι αποτελεί μέρος ευρύτερης εκστρατείας πίεσης του Λευκού Οίκου– ο Τραμπ αρνήθηκε.

«Είτε πρόκειται για ανικανότητα, είτε για διαφθορά είτε και για τα δύο, νομίζω ότι πρέπει να διαπιστωθεί», δήλωσε, αναφερόμενος στην έρευνα για την ανακαίνιση. «Πρέπει να το διαπιστώσω», είπε.

Τα σχόλια έγιναν μία ημέρα αφότου εισαγγελείς από το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στην Ουάσιγκτον εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά στα κεντρικά της Fed ζητώντας να επιθεωρήσουν το εργοτάξιο.

Η Fed έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία στην ανακαίνιση, ενώ ομοσπονδιακός δικαστής τον περασμένο μήνα ακύρωσε δύο κλητεύσεις ενόρκων, κρίνοντας ότι οι εισαγγελείς δεν διέθεταν αποδείξεις για τέλεση εγκλήματος.

Η απειλή του Τραμπ να απολύσει τον Πάουελ εγείρει επίσης νομικά ερωτήματα. Οι διοικητές της Fed γενικά δεν μπορούν να απομακρυνθούν παρά μόνο για σοβαρό λόγο, ενώ ο Πάουελ έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον οργανισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι δηλώσεις της Τετάρτης περιπλέκουν επιπλέον τη θέση του Κέβιν Γουόρς, πρώην διοικητή της Fed, τον οποίο ο Τραμπ επέλεξε τον Ιανουάριο ως αντικαταστάτη του Πάουελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θεωρεί ότι η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επικύρωση του Γουόρς.

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει στα μέσα Μαΐου, ωστόσο μπορεί να επιλέξει να παραμείνει ως ένας από τους επτά διοικητές της Fed έως τις αρχές του 2028.