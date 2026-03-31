Τραμπ: Ιστορική επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας στις ΗΠΑ από 27 έως 30 Απριλίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι ο ίδιος και η Μελάνια Τραμπ θα υποδεχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον βασιλιά και τη βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου για μια «ιστορική επίσημη κρατική επίσκεψη» από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, η οποία θα περιλαμβάνει και επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο το βράδυ της 28ης Απριλίου.

«Η Μελάνια κι εγώ είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι Μεγαλειότητές τους, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια ιστορική κρατική επίσκεψη από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, η οποία θα περιλαμβάνει ένα υπέροχο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο το βράδυ της 28ης Απριλίου», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι: «Η σπουδαία αυτή περίσταση θα είναι ακόμη πιο ξεχωριστή φέτος, καθώς τιμούμε την 250ή επέτειο της σπουδαίας χώρας μας. Ανυπομονώ να περάσω χρόνο με τον Βασιλιά, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ!».