Τραμπ για Νετανιάχου: Είναι καλός άνθρωπος, ήρωας πολέμου - Το ίδιο κι εγώ

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στη ραδιοφωνική εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν, ο Τραμπ είπε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν «ήρωας πολέμου γιατί συνεργαστήκαμε».

«Είναι ήρωας πολέμου. Υποθέτω ότι είμαι κι εγώ», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν νοιάζεται κανείς. Αλλά κι εγώ είμαι. Δηλαδή, έστειλα εκείνα τα αεροπλάνα.» Ο πρόεδρος φαίνεται να αναφερόταν σε επίθεση που διέταξε τον Ιούνιο σε υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με στόχο την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Politico.

«Έχω δουλέψει με τον “Μπίμπι”. Είναι καλός άνθρωπος. Μάχεται. Ξέρεις, προσπαθούν να τον βάλουν φυλακή μέσα σε όλα αυτά. Τι λες γι’ αυτό; Είναι ήρωας πολέμου. Γιατί δουλεύουμε μαζί» είπε.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Politico, πως ο Τραμπ δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε πόλεμο ούτε υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις. Έλαβε πέντε αναβολές κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας στον πόλεμο του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένης ιατρικής απαλλαγής.