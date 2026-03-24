Τραμπ για Ιράν: Έχουν συμφωνήσει να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα (vids)
AP Photo/Alex Brandon
AP Photo/Alex Brandon

24/03/2026 • 20:31 / Τελευταία Ενημέρωση: 20:53
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο γιατί θα μπήκε στον κόπο να μιλήσει με το Ιράν αν δεν το εμπιστευόταν, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή πρόκειται να κάνουν μια συμφωνία. Έκαναν κάτι χθες που ήταν καταπληκτικό, στην πραγματικότητα. Μας έδωσαν ένα δώρο και το δώρο έφτασε σήμερα».

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που άξιζε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και δεν θα σας πω τι είναι αυτό το δώρο, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα - έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Βανς. Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία.

Ποιος δεν θα το έκανε αν ήσασταν στη θέση τους; Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους… όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους.

Μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που δεν έχει εξαφανιστεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά; Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Σημείωσε δε ότι πιστεύει πως θα τελειώσει η στρατιωτική επιχείρηση, αν και δεν μπορεί να το πει με σιγουριά ακόμα. «Έχουμε κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε.

Αναφορικά με το καθεστώς του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι «έχουμε πραγματικά αλλάξει καθεστώς. Πρόκειται για αλλαγή στο καθεστώς επειδή οι ηγέτες είναι όλοι πολύ διαφορετικοί από αυτούς με τους οποίους ξεκινήσαμε».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν «τεράστια επιτυχία», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει πλέον έντονα μια συμφωνία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σύντομα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι η ηγεσία και οι στρατιωτικές δομές του Ιράν έχουν πληγεί σοβαρά.

«Οι ηγέτες έχουν φύγει. Κανείς δεν ξέρει με ποιον να μιλήσει», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν επαφές με τα «κατάλληλα πρόσωπα».

«Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν συμφωνία. Δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ θέλουν να κάνουν συμφωνία, και θα δούμε τι θα συμβεί», σημείωσε.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΗΠΑ
ΙΡΑΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα