Τραμπ για Ιράν: Έχουν συμφωνήσει να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα (vids)

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Trump on Iran:



They have agreed they will never have a nuclear weapon; they have agreed to that. pic.twitter.com/w6tQie70ou — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο γιατί θα μπήκε στον κόπο να μιλήσει με το Ιράν αν δεν το εμπιστευόταν, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή πρόκειται να κάνουν μια συμφωνία. Έκαναν κάτι χθες που ήταν καταπληκτικό, στην πραγματικότητα. Μας έδωσαν ένα δώρο και το δώρο έφτασε σήμερα».

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που άξιζε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και δεν θα σας πω τι είναι αυτό το δώρο, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα - έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους», πρόσθεσε.

Trump on Iran:



They gave us a big present worth a tremendous amount of money; it arrived today.



It was oil and gas related.



We are dealing with the right people. pic.twitter.com/zWxH6xXmX6 — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

Σε ερώτηση για το αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Βανς. Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία.

Ποιος δεν θα το έκανε αν ήσασταν στη θέση τους; Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους… όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους.

Μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που δεν έχει εξαφανιστεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά; Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Σημείωσε δε ότι πιστεύει πως θα τελειώσει η στρατιωτική επιχείρηση, αν και δεν μπορεί να το πει με σιγουριά ακόμα. «Έχουμε κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε.

Trump on Iran:



I think we are going to end it; I can’t tell you for sure.



We have won this war. pic.twitter.com/fLZenRjZUP — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

Αναφορικά με το καθεστώς του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι «έχουμε πραγματικά αλλάξει καθεστώς. Πρόκειται για αλλαγή στο καθεστώς επειδή οι ηγέτες είναι όλοι πολύ διαφορετικοί από αυτούς με τους οποίους ξεκινήσαμε».

Trump on Iran:



We have really regime changed; this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones we started off with. pic.twitter.com/xS4Qkqm597 — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν «τεράστια επιτυχία», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει πλέον έντονα μια συμφωνία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σύντομα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι η ηγεσία και οι στρατιωτικές δομές του Ιράν έχουν πληγεί σοβαρά.

Trump on Iran:



We are having a tremendous success in Iran. pic.twitter.com/kaYmwPBumO — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

«Οι ηγέτες έχουν φύγει. Κανείς δεν ξέρει με ποιον να μιλήσει», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν επαφές με τα «κατάλληλα πρόσωπα».

«Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν συμφωνία. Δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ θέλουν να κάνουν συμφωνία, και θα δούμε τι θα συμβεί», σημείωσε.

Trump on Iran:



We are talking to the right people, and they want to make a deal so badly—you have no idea how badly they want to make a deal. pic.twitter.com/UlvRxBz4gQ — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

