Τραμπ για BRICS: Θα τελειώσουν γρήγορα αν ποτέ σχηματιστούν με ουσιαστικό τρόπο (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει δασμούς στα μέλη της ομάδας χωρών BRICS και δήλωσε ότι η ομάδα αυτή θα διαλυθεί πολύ γρήγορα αν ποτέ σχηματιστεί με ουσιαστικό τρόπο.

«Όταν άκουσα για αυτήν την ομάδα BRICS, έξι χώρες, βασικά, τους χτύπησα πολύ, πολύ σκληρά. Και αν ποτέ σχηματιστούν πραγματικά με ουσιαστικό τρόπο, θα τελειώσει πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ χωρίς να κατονομάσει τις χώρες.

Ο Τραμπ επίσης δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την παγκόσμια θέση του δολαρίου ως αποθεματικό νόμισμα και δεσμεύτηκε να μην επιτρέψει ποτέ τη δημιουργία ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας στην Αμερική.

Σημειώνεται ότι οι BRICS στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής τους στη Βραζιλία, καταδίκασαν τις αποφάσεις του Τραμπ για τους δασμούς, χωρίς ωστόσο να αναφέρουν πουθενά το όνομά του στην ανακοίνωση.

Trump: That is why when we heard about this group from BRICS, six countries basically, I hit them very hard. If they ever form in a meaningful way, it will end very quickly. They won’t be gone very long. They’re virtually afraid to meet. pic.twitter.com/0z6HG82qCh